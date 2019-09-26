Архивное видео: Лиза Галкина поделилась с мамой секретом

Восторг и нежность – только эти светлые чувства можно испытывать, глядя на отношения Аллы Пугачевой с младшей дочерью Лизой Галкиной. Впрочем, никто не сомневается, что и со старшей наследницей Кристиной Орбакайте Примадонна тоже общалась с теплом и пониманием, просто раньше не было Интернета.

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Сейчас же Сеть постоянно пополняется новыми роликами звездной семьи. Один из последних – о том, как Алла Борисовна секретничает с маленькой Лизой. О чем говорят мама с дочкой, понять нельзя — секрет! Видно, что певица относится к дочери не просто, как к малышу, о котором необходимо заботиться, но и как к подруге и личности.

Напомним, ранее поклонники дочери Пугачевой разместили в Сети снимок с неожиданной эмоцией для этой жизнерадостной девочки – Лиза загрустила или даже на кого-то обиделась. Что поделать, в жизни даже самых жизнерадостных детей такое случается!