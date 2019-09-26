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Не бережет себя: Бледанс после операции увлеклась экстримом

На Алтае актриса сплавилась по горной реке.

Не бережет себя: Бледанс после операции увлеклась экстримом
Эвелина Бледанс. Фото Global look press

Эвелина Бледанс удивила странным подходом к своему здоровью. После операции на глазах она отправилась поправляться на Алтай. Однако вместо спокойного отдыха, который обычно предписывают врачи после хирургического вмешательства, она выбрала экстрим.

Напомним, актриса пожаловалась на слезоточивость глаз и жжение в области век. Для физического восстановления Эвелина выбрала один из элитных отелей Алтая. В республике она с удовольствием путешествует по горам пешим шагом, преодолевая довольно внушительные для ее состояния здоровья вершины.

Не удержалась Бледанс и от горного сплава, взявшись самостоятельно надувать резиновый катамаран. Отметим, что у местных гидов существует традиция – купать новичков в горной воде, намеренно переворачивая лодку где-нибудь посередине реки. Интересно, решаться ли они так поступить с Бледанс?

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АлтайАлтайский крайзвезды отдыхаютотдыхЭвелина Блёданс
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Не бережет себя: Бледанс после операции увлеклась экстримом
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