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Дана Борисова порассуждала об идеальной интимной жизни

По словам телеведущей, для нее оптимальны близкие отношения с единственным мужчиной.

Дана Борисова порассуждала об идеальной интимной жизни
Дана Борисова пришла к Елене Малышевой. Фото: КП/Михаил Фролов

Дана Борисова стала гостьей нового выпуска программы «Жить здорово!», посвященному безопасности интимной жизни. Елена Малышева и эксперты передачи поговорили со зрителями о зачатии, контрацепции и ее разновидностях.

Дана Борисова. Кадр из программы «Жить здорово!» на Первом канале

Телеведущая шоу попросила коллегу рассказать, какой способ предохранения от беременности, а также заболеваний, передающихся половым путем, она считает наилучшим. В ответ артистка порассуждала в студии об идеальной интимной жизни.

«Я считаю для себя самым приемлемым методом заниматься сексом в браке, с единственным мужем. Как ни крути, это самый оптимальный вариант. И гормональные контрацептивы», – сообщила Дана.

Напомним, не так давно Дане Борисовой пришлось пройти длительную реабилитацию от наркозависимости. Пока ведущая была за границей, ее дочь Полина оставалась с отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым. По возвращении в Москву телезвезда сумела возобновить общение с ребенком и продолжает воздерживаться от запрещенных веществ. В беседе с Борисовой Малышева искренне поздравила ее с избавлением от пагубных привычек.

А недавно Дана объявила, что начинает съемки ее новой передачи. Название проекта артистка пока не раскрыла, но уже успела показать несколько кадров со съемочной площадки.

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Тэги:

Дана БорисоваЕлена МалышеваПрограмма "Жить здорово"телеведущая
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Дана Борисова порассуждала об идеальной интимной жизни
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