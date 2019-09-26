Дана Борисова порассуждала об идеальной интимной жизни

По словам телеведущей, для нее оптимальны близкие отношения с единственным мужчиной.

Дана Борисова стала гостьей нового выпуска программы «Жить здорово!», посвященному безопасности интимной жизни. Елена Малышева и эксперты передачи поговорили со зрителями о зачатии, контрацепции и ее разновидностях.

Телеведущая шоу попросила коллегу рассказать, какой способ предохранения от беременности, а также заболеваний, передающихся половым путем, она считает наилучшим. В ответ артистка порассуждала в студии об идеальной интимной жизни.

«Я считаю для себя самым приемлемым методом заниматься сексом в браке, с единственным мужем. Как ни крути, это самый оптимальный вариант. И гормональные контрацептивы», – сообщила Дана.

Напомним, не так давно Дане Борисовой пришлось пройти длительную реабилитацию от наркозависимости. Пока ведущая была за границей, ее дочь Полина оставалась с отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым. По возвращении в Москву телезвезда сумела возобновить общение с ребенком и продолжает воздерживаться от запрещенных веществ. В беседе с Борисовой Малышева искренне поздравила ее с избавлением от пагубных привычек.

А недавно Дана объявила, что начинает съемки ее новой передачи. Название проекта артистка пока не раскрыла, но уже успела показать несколько кадров со съемочной площадки.