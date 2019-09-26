Внучка Олега Басилашвили призналась, за что сильнее всего любит дедушку

Внучка Олега Басилашвили рассказала, за что сильнее всего любит своего дедушку. В беседе с журналистами Мариника призналась, что в домашней обстановке артист достаточно строг, но у него смешные шутки. Девочка нередко становилась свидетельницей того, как Басилашвили сурово просил выйти из-за стола ее младшего брата Тимофея – когда тот начинал шалить или петь во время обеда, народный артист выдворял его за дверь, потому что издавать громкие звуки во время трапезы категорически запрещалось.

Мариника призналась, что очень скучает по дедушке и бабушке, ведь живут они в разных городах – сама девочка в Москве, а артист с супругой — в Петербурге. Когда же маленькая актриса приезжает к ним погостить, они с дедом устраивают поэтические соревнования. Именно их школьница называет самыми любимыми. Принцип игры заключается в том, кто больше озвучит поэтических стихов.

На день рождения (26 сентября Олегу Басилашвили исполняется 85) Мариника пожелала дедушке всегда быть с ним рядом, отмечает Metro. Кроме того, акцентировала внимание девочка, не помешает ему и здоровье, счастье, а также любовь. А подарить она ему обещала пучеглазика – по признанию школьницы, дедушка собрал уже целую коллекцию забавных игрушек и будет очень рад новому экземпляру.