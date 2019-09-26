«Долго был гадким утенком»: Алексей Немов вспомнил детские годы

Алексей Немов встретился с журналистами, чтобы обсудить последние новости своей личной жизни и карьерные планы. Гимнаст рассказал, что гордится детьми. Его старший сын Алексей сейчас учится на журфаке МГУ, сдав ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Помимо этого юноша увлекается танцами, фотографией и живописью.

Младший ребенок Немова, Дима, напоминает ему самого себя. Мальчик проявляет стойкость характера и уже занимается спортом — футболом, шахматами и единоборствами.

Вспоминая свое детство, Алексей признается, что не сразу добился успеха в спорте. По его словам, он долгое время ощущал себя «гадким утенком» — у него были слабые мышцы, а плечи находились на разном уровне. Тем не менее, как вспоминает Немов, уже в девять лет он завоевал приз на городском турнире и тогда поверил в свои силы.

Несмотря на то, что Немов ушел из большого спорта, он признается, что не расстался с привычкой следить за своей формой. По его словам, он позволил себе расслабиться после Олимпиады в Афинах, однако сейчас снова активно занимается. Как он замечает, это не профессиональные тренировки, а ежедневная разминка.

Немов рассказал о шоу «Легенды спорта», которое будет показано на московском стадионе «Лужники» в конце октября. Как он заметил, главной темой представления станет театр. Каждый номер на снаряде станет, по его словам, отдельным небольшим спектаклем. Среди звезд представления он отметил Елену Замолодчикову, Алию Мустафину и Николая Крюкова.