ЗВЕЗДЫ

Без комплексов: Дайнеко вслед за Лободой станцевала тверк

Певица продемонстрировала свои хореографические навыки пока собирала чемодан.

Без комплексов: Дайнеко вслед за Лободой станцевала тверк
Виктория Дайнеко. фото: globallookpress.com/

Виктория Дайнеко всегда была стройной, но за последние недели еще сильнее похудела. Она даже отправилась в магазин, чтобы приобрести новые купальники. На сцене и в жизни певица обычно предстает в романтических образах. Девушка чаще всего облачается в легкие элегантные платья или костюмы, которые звезда не раз надевала на голое тело. Но как оказалось, артистка может удивлять. На днях у себя дома она устроила зажигательные танцы.

На новом видео Виктория была запечатлена, когда собирала вещи в поездку. Она была облачена в футболку и облегающие лосины. В таком наряде она стала танцевать тверк. При этом певица поставила ноги на сцену и продемонстрировала, как виртуозно умеет двигать бедрами. «Как я собираю чемоданы. Все на ушах. И я», — написала Дайнеко.

Одни поклонники восхитились пластичностью девушки, а другие не привыкли видеть ее такой раскованной, поэтому были очень удивлены. «Ух ты», «А мне соберешь чемодан?», «Не делай так больше», «Какая красотка», — стали комментировать пост подписчики. Отметим, что зажигательный танец в стиле тверк недавно станцевала Ирина Шейк, когда наслаждалась отдыхом в номере с подругой.

Умеет двигать бедрами и Светлана Лобода. При этом певица может танцевать не только на сцене, но даже в уборной. Поклонники уже мечтают, чтобы российские артисты приняли участие в танцевальном батле и показали все, на что способны.

А вам нравится такие танцы?

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Виктория ДайнекоНовые фото ДайнекоСветлана Лободатверк
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Без комплексов: Дайнеко вслед за Лободой станцевала тверк
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