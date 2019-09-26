Влад Лисовец удивил талантами собственного кота

Если верить стилисту, Бандит ведет свой блог и сам печет блины.

Стилист Влад Лисовец удивил способностями своего домашнего питомца. Известный эксперт моды и телеведущий держит дома белоснежного кота с разными глазами.

Четвероногий друг известен тем, что ведет свой собственный блог (так утверждает его хозяин) под ником кот Бандит.

На его страничке в Instagram написано: «Меня зовут Бандит, я кот-блогер Владислава Лисовца. Хожу в кофейню и в парикмахерскую». Естественно, что заведения он посещает исключительно хозяйские. Что ж, поверим коту на слово. Также, как его другу Владу Лисовцу, который рассмешил своих подписчиков свежим постом.

«Сегодня на завтрак – домашние блины. Готовил кот Бандит, сейчас будем пробовать», — написал он.

С нетерпением ждем отзыв ведущего о кулинарных способностях Бандита!