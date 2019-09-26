ЗВЕЗДЫ

Насыщенное свидание: Шаляпин вышел в свет с Цымбалюк-Романовской

Певец сводил свою возлюбленную в кино и в театр.

Насыщенное свидание: Шаляпин вышел в свет с Цымбалюк-Романовской
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. фото: globallookpress.com/

Прохор Шаляпин вот уже больше года встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пока они не живут вместе, но успели пережить много трудностей. Так весной пианистка узнала, что избранник ей изменял с бывшей девушкой. Более того, Татьяна Гудзева забеременела и родила от певца ребенка. Сам артист свое отцовство еще не признал, но покупает малыши одежду и игрушки. Девушка утверждает, что Виталина препятствует общению Прохора с малышом

А сама экс-жена Армена Джигарханяна на публике демонстрирует идиллию со своим возлюбленным. На днях Шаляпин устроил для нее свидание. Певец сводил девушку сразу в несколько мест. Сначала они посетили премьеру «Подкидыша» в Иллюзионе. На красной дорожке он появился в джинсах и цветной толстовке, а Виталина черное платье с накидкой. А позже пара пришла на премьеру в театр «Русская песня» к Надежде Бабкиной комедийного спектакля «За двумя зайцами».

К слову, влюбленные успели переодеться. Прохор облачился в свитер с принтом, а его спутница в наряд красного цвета. От постановки пара осталась в восторге. «Культурно обогащаемся с Виталиной», — похвастался певец, опубликовал совместные фото.

Недавно артист сменил имидж. Он подстригся и обесцветил волосы. Поклонники считают, что так Шаляпин стал еще больше похож со своей возлюбленной. «Ой, ребята!Какие красивые!», «Сейчас ещё больше подходите друг другу!», «Вы теперь одинаковые с Виталиночкой», «Красивые и молодые стали, но Прохор вам идёт быть брюнетом больше», «Ты теперь с Виталиной так похожи, как брат с сестрой!», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится эта пара?

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Насыщенное свидание: Шаляпин вышел в свет с Цымбалюк-Романовской
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