ЗВЕЗДЫ

Сати Казанова призналась, что муж называет ее «истеричкой»

Певица рассказала о своих взаимоотношениях с итальянским супругом.

Сати Казанова призналась, что муж называет ее «истеричкой»
Сати Казанова. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Сати Казанова встретилась с журналистами и рассказала о том, как проходит ее супружеская жизнь. По словам звезды, ее муж, итальянский фотограф Стефано, порой называет ее «истеричкой». Она признается, что характером похожа на типичную итальянскую жену — вообще себя не сдерживает. 

Сати призналась, что чаще инициатором ссор становится именно она. В качестве причин она называет недосып и частые перелеты. При этом певица заметила, что конфликтов с мужем становится все меньше. Причиной тому послужил один эпизод. Как-то муж Сати занимался работой и попросил приготовить ужин. В ответ Казанова «металлическим» голосом предложила ему порезать салат. Муж признался, что не догадывался о том, что супруга устала и злится. 

После этого случая, по словам Казановой, она открыла для себя функцию «разговор с мужем». Она призналась, что муж был прав и в тот момент она даже заплакала от осознания своей несправедливости. 

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Сати Казанова призналась, что муж называет ее «истеричкой»
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