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«Королевы селфи»: Дакота с дочкой примерили похожие платья

Для небольшой фотосессии исполнительница выбрала желтые наряды.

«Королевы селфи»: Дакота с дочкой примерили похожие платья
Певица Рита Дакота Фото: globallookpress.com

29-летняя певица Рита Дакота часто балует поклонников совместными снимками с дочкой Мией, которую родила в октябое 2017 году от экс-супруга музыканта Влада Соколовского. Для последней публикации в блоге исполнительница выбрала целую серию фото с наследницей. Для «встречи» с камерой мама с дочкой подготовились – они примерили похожие желтые платья.

Комментируя серию фото, Рита Дакота назвала себя с Мией «королевами селфи». Снимки пришлись по душе большинству поклонников исполнительницы.

Рита Дакота с дочкой. Фото в Инстаграм
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B23ce0Gi-Sm/

Напомним, недавно певица сообщила фанатам о важном событии в жизни. После долгого перерыва ее родители встретились. Семейное фото появилось в блоге артистки. Мама и папа Риты развелись, когда ей было 14 лет. Тот период она переживала крайне тяжело и даже заработала проблемы со здоровьем.

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«Королевы селфи»: Дакота с дочкой примерили похожие платья
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