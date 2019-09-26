«Королевы селфи»: Дакота с дочкой примерили похожие платья

29-летняя певица Рита Дакота часто балует поклонников совместными снимками с дочкой Мией, которую родила в октябое 2017 году от экс-супруга музыканта Влада Соколовского. Для последней публикации в блоге исполнительница выбрала целую серию фото с наследницей. Для «встречи» с камерой мама с дочкой подготовились – они примерили похожие желтые платья.

Комментируя серию фото, Рита Дакота назвала себя с Мией «королевами селфи». Снимки пришлись по душе большинству поклонников исполнительницы.

Напомним, недавно певица сообщила фанатам о важном событии в жизни. После долгого перерыва ее родители встретились. Семейное фото появилось в блоге артистки. Мама и папа Риты развелись, когда ей было 14 лет. Тот период она переживала крайне тяжело и даже заработала проблемы со здоровьем.