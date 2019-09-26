Палочки и крючки: «солнечный» сын Бледанс рассказал, чему учится в школе

Папа мальчика особенно был впечатлен его уроками чистописания.

«Солнечный» ребенок актрисы Эвелины Бледанс и режиссера Александра Семина учится в коррекционной школе. И, похоже, малышу это дело нравится. В учебном заведении 8-летнего мальчика приняли замечательно, добрый характер Семы позволил сразу найти школьных друзей. Да и на занятиях он демонстрирует усердие и вовлеченность.

На днях Семочка решился похвастаться перед папой своими ученическими достижениями. Тетрадка по чистописанию произвела на отца мальчика огромное впечатление. Режиссер еле сдержал смех, когда увидел размазанные чернила на белых листах тетради. Однако ругать ребенка не стал – напротив, похвалил отпрыска за старания.

«Что это за интересные закорючки?» — спросил Сему Александр. «Это палочка, палочка, крючок», — мило ответил маленький ученик.

Напомним, ранее мы писали про маму Семы Эвелину Бледанс. В настоящее время она с удовольствием отдыхает в горах Алтая, заряжаясь его силой и энергией.