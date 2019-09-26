ЗВЕЗДЫ

Палочки и крючки: «солнечный» сын Бледанс рассказал, чему учится в школе

Папа мальчика особенно был впечатлен его уроками чистописания.

Палочки и крючки: «солнечный» сын Бледанс рассказал, чему учится в школе
Эвелина Бледанс. Фото Global look press

«Солнечный» ребенок актрисы Эвелины Бледанс и режиссера Александра Семина учится в коррекционной школе. И, похоже, малышу это дело нравится. В учебном заведении 8-летнего мальчика приняли замечательно, добрый характер Семы позволил сразу найти школьных друзей. Да и на занятиях он демонстрирует усердие и вовлеченность.

На днях Семочка решился похвастаться перед папой своими ученическими достижениями. Тетрадка по чистописанию произвела на отца мальчика огромное впечатление. Режиссер еле сдержал смех, когда увидел размазанные чернила на белых листах тетради. Однако ругать ребенка не стал – напротив, похвалил отпрыска за старания.

«Что это за интересные закорючки?» — спросил Сему Александр. «Это палочка, палочка, крючок», — мило ответил маленький ученик.

Напомним, ранее мы писали про маму Семы Эвелину Бледанс. В настоящее время она с удовольствием отдыхает в горах Алтая, заряжаясь его силой и энергией.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сын Эвелины БледансЭвелина Блёданс
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Палочки и крючки: «солнечный» сын Бледанс рассказал, чему учится в школе
Интересно?
Поделись с друзьями: