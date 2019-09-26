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«Намного круче и сексуальней выглядишь»: Крутой оценил внешность Кудрявцевой

Телеведущая опубликовала несколько архивных фото, на которых запечатлена в молодости.

«Намного круче и сексуальней выглядишь»: Крутой оценил внешность Кудрявцевой
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева для многих поклонников является иконой стиля. Ко всему прочему, в 48 лет она выглядит гораздо моложе своих сверстниц. На лице телеведущей нет ни одной морщинки. Она не скрывает, что тщательно ухаживает за собой, начиная с кремов и заканчивая походами к косметологу. Однако на днях звезда решила показать, как выглядела в молодости. На снимках почти 30 летней давности она позировала то с афрокосичками, то с уже привычными светлыми волосами.

На снимках видно, что Лера с годами не только изменила прическу, но и форму бровей, а ее лицо стало более пухлей, появились выразительные скулы. Поклонники отметили, что телеведущая была и остается красавицей. Некоторые назвали ее инопланетянкой за эффектную внешность. На снимки отреагировали многие артисты. Так Сергей Лазарев заявил: «Валерия Львовна, да вы огонь!», а вот Игорь Крутой был более сдержан, но откровенен.

«Лерик, ты сейчас намного круче и сексуальней выглядишь, сори…», — признался он. Кудрявцева на него не обиделась, а даже поблагодарила за правдивость. А вот Лариса Гузеева так удивилась тому, как раньше выглядела ее коллега, что не смогла подобрать слов, а лишь оставила удивленный смайлик.

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фото: instagram.com/leratv/

Напомним, что Лера обрела счастье в личной жизни в 2013 году. Тогда она вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова, а спустя пять лет звезда родила от него ребенка — дочку Машу. Теперь все хлопоты телеведущей связаны с маленькой девочкой, которую она учит плавать и танцевать.

А вы узнали Леру на архивном фото?

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архивные фото звездИгорь КрутойЛера КудрявцеваСергей Лазарев
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«Намного круче и сексуальней выглядишь»: Крутой оценил внешность Кудрявцевой
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