«Внутри тебя живет твоя кровиночка»: Решетова рассказала о радостях материнства

Анастасия Решетова регулярно рассказывает о том, как протекают ее роды и какие в связи с этим она испытывает эмоции. Понимая, что подписчиков интересуют подробности, модель решила дать им возможность задать любые вопросы на эту тему. На своей странице в Instagram она написала: «У вас наверняка накопилось много вопросов, ответы на некоторые из которых хотелось бы знать из первоисточника , а не пабликов и желтой прессы. Так что задавайте любые под этим постом, а я буду прямо здесь на них отвечать».

Подписчики тут же воспользовались предоставленной возможностью и засыпали девушку Тимати различными вопросами. Например, кто-то спросил, что самое приятное в беременности. «Осознание того , что внутри тебя живет твоя кровиночка», — ответила Решетова. На вопрос о том, не будут ли ревновать коты к младенцу, Настя заявила: «Не будут. Всем ласки хватит». При этом Решетова отказалась называть пол ребенка, предоставив такое объяснение: «Это вполне обоснованное решение. Родители часто скрывают эту информацию до родов, а некоторые даже и после».

Анастасия также объявила, что Тимати будет присутствовать на родах. «конечно. Это таинство — процесс, который пара должна проживать вместе», — заявила Решетова.