Алана Мамаева анонсировала выпуск «Пластики» с мужем

Фолловеры модели отметили влюбленные глаза Павла Мамаева во время беседы с супругой.

Модель и жена футболиста Павла Мамаева Алана анонсировала выпуск своего шоу «Пластика», героем которого станет сам спортсмен. Тизер девушка опубликовала в личном микроблоге. Ожидается, что интервью с Мамаевым увидит свет 30 сентября.

На обнародованных кадрах, Алана спрашивает Павла, что было после того, как он покинул стены колонии и пересел в «Гелендваген». Далее беседа супругов развивается в неожиданном ключе – Павел заявляет Алане, что его люди следили за ней, а значит, он знает «кое-что» про жену. Модель, в свою очередь, парировала, задав Павлу провокационный вопрос:

«Мне подписчики пишут: «Алана, ты думаешь, он поменялся? Будет все то же самое». А что ты можешь на это сказать?», — озвучила его Мамаева. Сам Павел поспешил успокоить жену и твердо заявил – уверен, все будет хорошо.

Подписчик Аланы отметили пылкость чувств между мужчиной и женщиной. Они акцентировали внимание, что в тизере Павел смотрит на модель влюбленными глазами.

«Большого счастья вам, вы отличная пара», — спешат они выразить положительные эмоции.

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Сейчас на Youtube-канале Аланы уже четыре выпуска авторской передачи. В предыдущем выпуске модель общалась с косметологом Емельяном Брауде.