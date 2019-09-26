Финалистку «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецову обвинили в шарлатанстве

Россиянка обратилась к ясновидящей, чтобы та помогла ей избавиться от алкоголизма, а затем обвинила ее во лжи.

Участницу «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецову обвинили в шарлатанстве. Об этом сама ясновидящая рассказала на личной странице в Instagram, опубликовав переписку с одной из женщин. К Кузнецовой якобы обратилась мать семилетнего мальчика – она рассказала, что употребляет алкоголь каждый день. Акцент делает на преимущественно легких напитках, но ее сыну это все равно не нравится. Подписчица попросила Кузнецову рассказать, как побороть пагубную зависимость.

В свою очередь, Николь ответила, что ругать женщину не будет, потому что не видит в этом никакого смысла. Со своей стороны ведьма посоветовала закодировать подписчицу при личной встрече. Подобный ответ молодой матери не понравился – она категорично заявила, что люди на другом конце телефона ее обманывают, а сама Кузнецова – не настоящая.

«Хватит обманывать, шарлатаны» Настоящая Кузнецова так бы никогда не ответила! Вот, народ, и не стыдно!», — возмутилась она.

Николь не оставила выпад в свою сторону без внимания и посоветовала молодой матери отоспаться и протрезветь.

«Вы явно не в себе. Завтра протрезвеете, и вам будет стыдно за ваше поведение», — парировала она.