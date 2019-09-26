«Великая ли она актриса? Нет»: Джей Ло высказалась о Мадонне

Дженнифер Лопес в интервью 1998 года раскритиковала своих коллег по шоу-бизнесу. Под горячую руку попали также Гвинет Пэлтроу, Кэмерон Диаз и Мадонна.

Газета Mirror вспомнила интервью Дженнифер Лопес, которое она давала 21 год назад. Специально к 50-летию певицы и актрисы журналисты собрали самые яркие цитаты звезды того времени. Оказалось, что тогда она не стеснялась критиковать коллег по шоу-бизнесу и легко сыпала критическими замечаниями в адрес знаменитых певиц и актрис.

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К примеру, о Кэмерон Диаз Лопес сказала, что она «удачливая модель, которой дали много возможностей, которыми я бы воспользовалась лучше». Впрочем, она признала, что Диаз — хорошая актриса. Правда, добавила: «Когда ей управляют».

Что касается Гвинет Пэлтроу, Джей Ло была категорична. Она заявила, что о романе актрисы с Брэдом Питтом известно больше, чем о ее ролях. «Скажите мне, где она играла? Клянусь, я не помню ни одной ее работы», — заявила Лопес.

Когда очередь дошла до Мадонны, Дженнифер сказала, что та хорошая певица, но великой актрисой ее не назовешь. «Я занимаюсь актерством. Поэтому я жестка с людьми, которые говорят, что умеют играть. Я отвечаю им: “Эй, не плюйте на мое ремесло”», — объяснила Лопес.

Сама Дженнифер Лопес пока никак не отреагировала на то, что пресса заново опубликовала ее интервью.