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«Великая ли она актриса? Нет»: Джей Ло высказалась о Мадонне

Дженнифер Лопес в интервью 1998 года раскритиковала своих коллег по шоу-бизнесу. Под горячую руку попали также Гвинет Пэлтроу, Кэмерон Диаз и Мадонна.

«Великая ли она актриса? Нет»: Джей Ло высказалась о Мадонне
Дженнифер Лопес. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Газета Mirror вспомнила интервью Дженнифер Лопес, которое она давала 21 год назад. Специально к 50-летию певицы и актрисы журналисты собрали самые яркие цитаты звезды того времени. Оказалось, что тогда она не стеснялась критиковать коллег по шоу-бизнесу и легко сыпала критическими замечаниями в адрес знаменитых певиц и актрис. 

К примеру, о Кэмерон Диаз Лопес сказала, что она «удачливая модель, которой дали много возможностей, которыми я бы воспользовалась лучше». Впрочем, она признала, что Диаз — хорошая актриса. Правда, добавила: «Когда ей управляют». 

Кэмерон Диаз
Кэмерон Диаз. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Что касается Гвинет Пэлтроу, Джей Ло была категорична. Она заявила, что о романе актрисы с Брэдом Питтом известно больше, чем о ее ролях. «Скажите мне, где она играла? Клянусь, я не помню ни одной ее работы», — заявила Лопес. 

Когда очередь дошла до Мадонны, Дженнифер сказала, что та хорошая певица, но великой актрисой ее не назовешь. «Я занимаюсь актерством. Поэтому я жестка с людьми, которые говорят, что умеют играть. Я отвечаю им: “Эй, не плюйте на мое ремесло”», — объяснила Лопес. 

Сама Дженнифер Лопес пока никак не отреагировала на то, что пресса заново опубликовала ее интервью.  

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Гвинет ПэлтроуДжей ЛоДженнифер ЛопесИнтервьюКэмерон Диазпевица Мадонна
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«Великая ли она актриса? Нет»: Джей Ло высказалась о Мадонне
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