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Ставшая мамой Александра Артемова пожаловалась на врачей

Экс-участница «Дома-2» возмутилась, что медики осуществляют осмотр без перчаток и маски.

Ставшая мамой Александра Артемова пожаловалась на врачей
Саша Артемова/Фото: https://www.instagram.com/p/B2Jr7M1BBaf/

Недавно ставшая мамой Александра Артемова осталась недовольна профилактическим осмотром. Бывшую участницу «Дома-2» возмутило, что медик наведалась к ним домой без необходимых, по ее мнению, атрибутов – маски и перчаток. Александра в сторис заявила, что внешний вид медика она считает неподобающим.

«Сегодня пришла врач-педиатр. Ни маски, ни перчаток, на руках непонятные браслеты и часы. Руки вроде помыла, на обувь бахилы надела… Вот что значит, когда ты рожаешь в нормальном заведении и тебе есть с чем сравнить. Вот до слез!» — возмутилась Артемова.

Саша отметила, что если человек считает себя профессионалом, он должен следить за стерильностью. По ее мнению, наведываться в чужую семью без соответствующей экипировки – недопустимо.

Часть аудитории молодой мамы, впрочем, ее негодования не одобрила. Люди заявили, что Саше нужно меньше переживать из-за таких мелочей. Некоторые заявили, что подобные визиты медиков нормальны. Другие же фолловеры Сашу поддержали и акцентировали внимание, что чужой человек должен трогать неокрепшего малыша только чистыми руками и только в перчатках. «Сколько еще подобных открытий ее ждет», — не выбрали ничью сторону другие.

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Ставшая мамой Александра Артемова пожаловалась на врачей
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