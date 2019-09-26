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Фанаты начали переживать за состояние Майли Сайрус

На снимках, которые певица опубликовала в соцсестях, видно, что она сильно похудела.

Фанаты начали переживать за состояние Майли Сайрус
Майли Сайрус. Фото: Wiese/face to face

За последние месяцы в жизни Майли Сайрус произошло немало перемен. Сначала всех поразила новость о расставании артистки с Лиамом Хемсвортом. Затем Сайрус объявила о новых отношениях. Но вскоре последовало новое расставание. 

Видимо, для того чтобы отвлечься, Майли решила отправиться в путешествие. В своем блоге в Instagram певица опубликовала несколько фото из вояжа по южным штатам. В частности, появились кадры, где артистка позирует на фоне гор и передвигается по озеру на каноэ. 

Подписчики не на шутку обеспокоились внешним видом Сайрус. Они заметили, что она сильно похудела. «Кто-нибудь, покормите ее», — написал один фанат. «Ты слишком худая, моя девочка, поешь», — отметила другая подписчица. «Ты почти прозрачная», — заметила третья. 

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Фанаты начали переживать за состояние Майли Сайрус
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