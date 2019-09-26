Фотофакт: в Сети появился снимок грустной Лизы Галкиной

Дочь Пугачевой Лизу Галкину часто сравнивают с солнышком или лучиком света. Такие милые прозвища девочка заслужила не просто так, она действительно очень жизнерадостный и лучезарный ребенок.

Весь мир вокруг необычайно интересен девочке, она с живостью изучает его и радуется ему. Не удивительно, что у малышки в Сети появилась целая армия поклонников. Ведь каждому из нас хочется прикоснуться к теплу и счастью.

Но вот последнее фото, которое опубликовали фанаты Лизы в Instagram, откровенно удивило пользователей. На нем малышка предстает грустной, кажется, вот-вот она расплачется. Впрочем, было бы странно, если бы девочка не грустила совсем.

Напомним, недавно мы писали, как Лизу развеселили Instagram-маски. Ее папа Максим Галкин примерил на себя и дочь виртуальные очки. Это вызвало необычайное удивление и радость у девочки.