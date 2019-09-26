ЗВЕЗДЫ

Фотофакт: в Сети появился снимок грустной Лизы Галкиной

Многие поклонники семьи Пугачевой и Галкина привыкли видеть ее только улыбающейся.

Фотофакт: в Сети появился снимок грустной Лизы Галкиной
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

Дочь Пугачевой Лизу Галкину часто сравнивают с солнышком или лучиком света. Такие милые прозвища девочка заслужила не просто так, она действительно очень жизнерадостный и лучезарный ребенок.

Весь мир вокруг необычайно интересен девочке, она с живостью изучает его и радуется ему. Не удивительно, что у малышки в Сети появилась целая армия поклонников. Ведь каждому из нас хочется прикоснуться к теплу и счастью.

Но вот последнее фото, которое опубликовали фанаты Лизы в Instagram, откровенно удивило пользователей. На нем малышка предстает грустной, кажется, вот-вот она расплачется. Впрочем, было бы странно, если бы девочка не грустила совсем.

Напомним, недавно мы писали, как Лизу развеселили Instagram-маски. Ее папа Максим Галкин примерил на себя и дочь виртуальные очки. Это вызвало необычайное удивление и радость у девочки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваЕлизавета ГалкинаЛиза ГалкинаЛиза и Гарри ГалкиныМаксим Галкин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Фотофакт: в Сети появился снимок грустной Лизы Галкиной
Интересно?
Поделись с друзьями: