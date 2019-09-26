«Куда позовут, туда иду»: Светлана Иванова обозначила выбор ролей

Актриса Светлана Иванова — не из тех звезд шоу-бизнеса, которые любят распространяться о своей личной жизни. Ни в интервью, ни в социальных сетях она не балует поклонников интересными фактами из частной биографии. Зато все хорошо знают о ее карьере в кино и на сцене. Актриса уже давно работает в театре «Современник». В ее багаже несколько десятков образов в кино. Самые известные работы — в фильмах «Отец», «9 рота», «Легенда №17».

При этом актриса признается, что никогда не стремилась обогнать других, чтобы «забрать» себе лучшую роль. «Куда позовут, туда иду», — говорит Иванова и добавляет, что всегда придерживалась того принципа, что все должно происходить легко.

Иванова — нередкий гость и на телевидении. В 2015 году она принимала участие в проекте «Танцы со звездами». Там актриса состязалась в паре с Евгением Папунаишвили.

За свою жизнь Светлана пережила несколько романов. Три года она состояла в отношениях с оператором Вячеславом Лисневским. Эта история подошла к концу, когда на съемках фильма «Август. Восьмого» актриса встретила режиссера Джаника Файзиева. Несмотря на то, что пара сразу начала встречаться, киношный роман долгое время оставался секретом. Даже когда родилась их общая дочь Полина, Иванова ничего не говорила об отце ребенка.

О своих отношениях Светлана и Джаник публично объявили только в 2015 году. А в 2018 году у них родилась вторая дочь — Мира.

Сегодня Иванова продолжает быть востребованной актрисой. Она по-прежнему играет в «Современнике». Кроме того, в 2019 году на экраны выходит фильм «Вратарь галактики», в котором она сыграла одну из ролей. Режиссером и соавтором сценария картины выступил Джаник Файзиев.