Виктория Боня призналась, почему не стала моделью

Однако, подписчики звезды в соцсети в ее объяснения не особо поверили.

Виктория Боня, почти как Ольга Бузова – не прочь пооткровенничать со своими подписчиками в Instagram. В ходе очередной беседы речь зашла о модельном бизнесе и карьере. Одна из фанаток поинтересовалась, почему Вика не занялась в свое время модельной карьерой.

По словам Вики, ей не хватило для этого роста. Но фолловеры тут же привели несколько более, чем достаточно примеров успешной карьеры девушек невысокого роста. Взять, мол, хотя бы Летицию Каста, рост которой составляет всего 167 см. Немногим, всего на пару-тройку сантиметров, выше нее звездные Кейт Мосс и Селита Ибэнкс.

Словом, не очень убедили поклонников доводы Виктории, которая действительно пару раз пробовала покорять подиумы еще в 2001-м и 2008-м годах.

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Напомним, сейчас Виктория Боня сосредоточила свое внимание на производстве одежды собственной марки, съемках в шоу, клипах и небольших ролях в сериалах.