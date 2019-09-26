ЗВЕЗДЫ

Лера Кудрявцева поделилась архивным снимком 25-летней давности

На кадре 1994 года звезда шоу «Секрет на миллион» трудноузнаваема.

Лера Кудрявцева поделилась архивным снимком 25-летней давности
Кудрявцева поделилась кадром 19994 года/globallookpress.com

Ведущая программ на канале НТВ «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева в Instagram опубликовала кадр, который был сделан в 1994 году. На снимке будущая звезда телевидения малоузнаваема. Тогда ей было всего 23 года. У Леры Кудрявцевой были длинные черные волосы.

Отметим, что свою карьеру в шоу-бизнесе Лера Кудрявцева начинала, как танцовщица у таких известных в девяностых годах музыкантов, как Евгений Осин, Светлана Владимирская, Богдан Титомир и Игорь Саруханов.

Лера Кудрявцева в девяностых годах была замужем за гитаристом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. От этого брака родился сын Жан. Спустя два года Лера Кудрявцева развелась с мужем.

Сейчас звезда счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Они проводят вместе все свободное время. Супруга ранее признавалась, что спокойно отпускает молодого мужа, который младше ее на 15 лет, на дискотеки. Она не видит в этом ничего страшного. Кудрявцева понимает, что спортсмену порой хочется веселья. Сама она в такие дни предпочитает побыть дома и почитать книжку.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений ОсинИгорь МакаровИгорь СарухановЛера КудрявцеваСветлана Владимирская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лера Кудрявцева поделилась архивным снимком 25-летней давности
Интересно?
Поделись с друзьями: