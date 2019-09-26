Лера Кудрявцева поделилась архивным снимком 25-летней давности

Ведущая программ на канале НТВ «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева в Instagram опубликовала кадр, который был сделан в 1994 году. На снимке будущая звезда телевидения малоузнаваема. Тогда ей было всего 23 года. У Леры Кудрявцевой были длинные черные волосы.

Отметим, что свою карьеру в шоу-бизнесе Лера Кудрявцева начинала, как танцовщица у таких известных в девяностых годах музыкантов, как Евгений Осин, Светлана Владимирская, Богдан Титомир и Игорь Саруханов.

Лера Кудрявцева в девяностых годах была замужем за гитаристом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. От этого брака родился сын Жан. Спустя два года Лера Кудрявцева развелась с мужем.

Сейчас звезда счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Они проводят вместе все свободное время. Супруга ранее признавалась, что спокойно отпускает молодого мужа, который младше ее на 15 лет, на дискотеки. Она не видит в этом ничего страшного. Кудрявцева понимает, что спортсмену порой хочется веселья. Сама она в такие дни предпочитает побыть дома и почитать книжку.