Мобильное приложение сравнило Игоря Николаева с Иисусом Христом

Теперь ясно, о ком группа «Ленинград» поет строчки: «Ты был прекрасен, как Иисус». Певец Игорь Николаев поддался общему веянию и проверил через мобильное приложение Gradient, на кого из звезд он похож. Длинные вьющиеся волосы и знаменитые усы артиста сделали свое дело — программа нашла ему двойника в виде библейского пророка.

«Я догадывался. Комментарии под этим постом закрываю, так как предвижу комменты типа: «Да кто ты такой, чтобы себя с Ним сравнивать, а ещё верующий». Я к этому не имею никакого отношения, просто я ввёл фото, а приложение выдало результат», — написал Николаев, поделившись результатом в Instagram.

Напомним, что за несколько часов до Николаева программой был немало удивлен его коллега Филипп Киркоров. Тому в пару приписали египетскую царицу Нефертити. До этого Гарик Харламов раскрыл секрет модного приложения — на четыре его фотографии с разными выражениями лица были найдены абсолютно разные известные личности. Таким образом выяснилось, что Gradient не особо усердно всматривается в лица пользователей, достаточно подобрать ракурс, как у звезды.