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Зара показала подготовку сына к конкурсу чтецов

Семилетний Максим репетирует стихотворение «Баллада о матери» Андрея Дементьева.

Зара показала подготовку сына к конкурсу чтецов
Зара с сыновьями/фото: instagram.com/zara_music

Певица Зара все успевает: и концерты давать, и в телепроектах участвовать, и варенье варить. А еще она успевает воспитывать двух замечательных мальчиков. Сыновья артистки недавно принимали участие в школьном конкурсе чтецов. 

«Оба сына участвовали в конкурсе чтецов «Строки, опалённые войной». Все прошло благополучно. Данечка с Максимкой молодцы!», — рассказала Зара.

Она показала в видеоролике, как помогала готовится к выступлению своему младшему сыну Максиму. Семилетний мальчик выбрал для конкурса очень сложное произведение — стихотворение Андрея Дементьева «Баллада о матери».

Оно было написано в конце шестидесятых. Тогда же молодой композитор Евгений Мартынов написал на слова музыку и родилась песня, которую мама юного чтеца, кстати, включила в свой репертуар.

«Делюсь с вами репетиционными домашними моментами:) Дорогие мои, поделитесь, а как вы учите стихи со своими детками? Потому что для нас это целая история… думаю, мамы меня поймут», — отметила исполнительница.

Напомним, первый раз Зара вышла замуж за сына губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко Сергея. Но уже через полтора года после шикарной свадьбы пара рассталась. После этого у певицы начался роман с начальником Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергеем Ивановым. Ради нее чиновник развелся с женой, и ушел из семьи, где остались двое детей. Зара и Сергей прожили в браке восемь лет. Певица родила сыновей Даниила и Максима. Но в 2016 семья распалась.

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Зара показала подготовку сына к конкурсу чтецов
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