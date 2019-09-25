Зара показала подготовку сына к конкурсу чтецов

Певица Зара все успевает: и концерты давать, и в телепроектах участвовать, и варенье варить. А еще она успевает воспитывать двух замечательных мальчиков. Сыновья артистки недавно принимали участие в школьном конкурсе чтецов.

«Оба сына участвовали в конкурсе чтецов «Строки, опалённые войной». Все прошло благополучно. Данечка с Максимкой молодцы!», — рассказала Зара.

Она показала в видеоролике, как помогала готовится к выступлению своему младшему сыну Максиму. Семилетний мальчик выбрал для конкурса очень сложное произведение — стихотворение Андрея Дементьева «Баллада о матери».

Оно было написано в конце шестидесятых. Тогда же молодой композитор Евгений Мартынов написал на слова музыку и родилась песня, которую мама юного чтеца, кстати, включила в свой репертуар.

«Делюсь с вами репетиционными домашними моментами:) Дорогие мои, поделитесь, а как вы учите стихи со своими детками? Потому что для нас это целая история… думаю, мамы меня поймут», — отметила исполнительница.

Напомним, первый раз Зара вышла замуж за сына губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко Сергея. Но уже через полтора года после шикарной свадьбы пара рассталась. После этого у певицы начался роман с начальником Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергеем Ивановым. Ради нее чиновник развелся с женой, и ушел из семьи, где остались двое детей. Зара и Сергей прожили в браке восемь лет. Певица родила сыновей Даниила и Максима. Но в 2016 семья распалась.