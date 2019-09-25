«Лучшая спортсменка»: Маргарита Дробязко пополнила коллекцию наград

25 сентября литовская фигуристка Маргарита Дробязко получила премию Successful Ladies Awards в номинации «Лучшая спортсменка». Напомним, эта награда вручается успешным женщинам, говорящим на русском языке, независимо от возраста и национальности. Церемония прошла в Москве.

«Женщин нужно стимулировать к успехам. Мы рады любым наградам», — сказала Маргарита со сцены, получив свою статуэтку.

Напомним, что в танцах на льду 47-летняя Дробязко является двукратным призёром чемпионатов Европы и призёром чемпионата мира. Она несколько раз участвовала в телешоу «Ледниковый период», а также в передаче «Лёд и пламень».

Добавим, что в качестве лучшей актрисы на церемонии была отмечена звезда «Интернов» Светлана Камынина, титул самой стильной достался Лукерье Ильяшенко, лучшей певицей признана Катя Лель. В составе жюри, которое выбирали конкурсантов, была Карина Мишулина.

А вы тоже восхищаетесь Маргаритой Дробязко?