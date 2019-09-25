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Анфиса и бульдог: Чеховой пришлось заниматься йогой с собакой

Артистке нет покоя с тех пор, как в ее доме появился щенок французского бульдога.

Анфиса и бульдог: Чеховой пришлось заниматься йогой с собакой
Анфиса Чехова на праздновании дня рождения Сергея Лазарева. Фото: КП/Вислов Иван

С тех пор, как Анфиса Чехова завела щенка французского бульдога, на ее страничке в Instagram стали часто появляться фото и видео с маленькой домашней любимицей. Телеведущая вместе с поклонниками выбрала собаке имя, остановившись на кличке Картошка, а на днях она купила животному настоящую шубку.

Энергичная бульдожка с большим энтузиазмом участвует во всем, что делает артистка, не давая ей ни секунды покоя. Теперь даже йогой Анфисе приходится заниматься вместе с питомцем.

На новых кадрах в соцсети Чехова продемонстрировала одно из таких занятий. В роликах, опубликованных в ее блоге, телезвезда выполняет асаны под руководством тренера, а в это время щенок развивает собственную активность на гимнастическом коврике, пытаясь поиграть с ней.

«Картошка, уйди! Отстань от меня, ну что за собака!» – сокрушается ведущая. Но можно заметить, что происходящее очень ее смешит, а вовсе не раздражает.

Фото: Instagram@achekhova
Фото: Instagram@achekhova

К слову, тренировки Чеховой приносят свои результаты. В последнее время она заметно похудела и начала регулярно радовать поклонников откровенными фото в соцсети.

Особенно смелые снимки артистка выложила в марте, когда отправилась в отпуск на Мальдивы. Как сообщает «360», Анфиса устроила целую фотосессию топлес, которую по достоинству оценили ее многочисленные подписчики.

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Анфиса и бульдог: Чеховой пришлось заниматься йогой с собакой
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