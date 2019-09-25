Доброе утро: Стасу Михайлову подали кофе с его изображением

Во многих кафе можно заказать латте-арт со своим лицом.

В эти дни певец Стас Михайлов находится в Ессентуках, откуда выкладывает счастливые фотографии со своими родителями. На одном из снимков 50-летний артист показал свой утренний кофе — в чашке посредством латте-арта с фотографической точностью изображено его лицо. Поклонники мужчины восхитились таким искусством.

«И как это, выпить себя до дна?» — поинтересовалась одна из подписчиц Михайлова.

Кстати, недавно похожим кофе хвастался певец Валерий Меладзе. В кафе, где завтракал артист, ему неожиданно принесли напиток с латте-артом, чем очень удивили звездного посетителя.

«Ну и как ты на вкус сам себе?» — написал Валерию в комментариях певец Денис Клявер.

Напомним, картинки на поверхности кофе получаются путем рисования на верхнем слое пены. При этом необходимо четко соблюсти пропорции молока и эспрессо. Такое художество сегодня можно заказать во многих заведениях.