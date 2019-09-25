Лукерью Ильяшенко признали самой стильной актрисой

25 сентября в стенах Golden Palace прошла Международная премия для успешных женщин Successful Ladies Awards. Свои награды забрали лучшие косметологи, спортсмены, и не только. Известная актриса Светлана Камынина была признана лучшей актрисой. Она была рада получить такой титул. А вот самой стильной актрисой назвали звезду сериалов «Измены» и «Сладкая жизнь» Лукерью Ильяшенко.

«Спасибо маме и господу богу, а также премии Successful Ladies Awards за то, что я самая стильная. Я и не знала до сегодняшнего дня об этом и даже подумала, чем таким я прославилась за этот год, что меня сюда позвали. Но, видать, чем-то прославилась! Спасибо большое!» — произнесла она, забирая награду.

К слову, Лукерья пришла на светское мероприятие в элегантном наряде. Она облачилась в лаконичный черный костюм и белую блузку. Серебристый пояс и белые кеды придали образу непринужденности. С собой актриса унесла несколько пакетов с подарками. Корреспонденту Teleprogramma.pro девушка рассказала, какой она видит успешную женщину.

«Та, которая чувствует себя счастливой и ощущает себя успешной. Главное, наверное, это гармония с собой. Успешной можно быть в разных областях: успешной мамой, успешной бизнес-леди, успешной актрисой или просто успешным счастливым человеком», — высказалась актриса.

Сама Лукерья отметила, что хочет быть счастливой, а не успешной. Премию она покинула в хорошем настроении. К слову, в составе жюри конкурса была дочь Спартака Мишулина — Карина Мишулина. Она считает одним из главных достижений своих дочерей. Актриса очень хочет, чтобы они продолжили династию и тоже пошли по стопам дедушки. А вот для гостей выступала Евгения Короткевич. Она исполнила заводную песню.

А вам понравился наряд Лукерьи?