40-летняя Камынина подчеркнула стройную фигуру элегантным костюмом

Светлана Камынина посетила Международную премию для успешных женщин Successful Ladies Awards. Девушка была номинирована в категории «Лучшая актриса» и одержала победу. К слову, в одном из кресел жюри сидела ее коллега по цеху Карина Мишулина. Звезда «Интернов» появилась в зале в элегантном брючном костюме бирюзового цвета. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Образ она дополнила алыми туфлями.

Корреспондент Teleprogramma.pro поинтересовался у Камыниной, каким достижением она может похвастаться. Артистка сразу призналась, что смогла избавиться от пагубной привычки.

«Я курить бросила! Я считаю, что это серьезное достижение. Мой опыт таков, сложно не бросить курить, а сложно потом не начать», — поделилась она.

Девушка отметила, что уже неделю не притрагивается к сигаретам. Она заверила, что не прилагает усилий, чтобы не сорваться, но у нее возникла другая проблема. Светлана боится поправиться.

«Одновременно с бросанием курить нужно бросать и есть, потому что курение очень влияет на вкусовые ощущения, все становится совсем по-другому, еда кажется такой вкусной. И вот тут главное не набрать вес. Опасный момент. Я на завтра вызвала к девяти утра тренера домой, потому что нужно», — рассказала Камынина.

Она отметила, что всегда была стройной, поэтому сразу чувствует, когда поправляется даже на два килограмма. При этом актриса особо не ограничивает себя в питании, но совсем ничего не ест на 11 и 26 лунные дни, так как соблюдает пост Экадаши (благоприятные дни для аскезы в индуизме и джайнизме. — Прим. ред.). Также Светлана отметила, что сейчас снимается в новом сезоне сериала «Фитнес». Это тоже вдохновляет актрису следить за собой.