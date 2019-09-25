ЗВЕЗДЫ

Мишулина хочет, чтобы ее дети продолжили актерскую династию

Актриса рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro, чем увлекаются ее дочери.

Мишулина хочет, чтобы ее дети продолжили актерскую династию
Карина Мишулина. фото: globallookpress.com

25 сентября в Москве стартовала Международная премия для успешных женщин Successful Ladies Awards. Получить заветную награду могут русскоговорящие девушки со всего мира за достижения в бизнесе, науке, творчестве, спорте. Ведущим мероприятия стал КВН-щик Дмитрий Кожома. А оценивать конкурсантов будет компетентное жюри. В его состав вошла актриса и дочь Спартака Мишулина — Карина Мишулина.

Девушка появилась в красиво украшенном зале одна из первых. Корреспондент Teleprogramma.pro пообщался с ней и узнал, по каким критериям она собирается оценивать конкурсантов и кто для нее пример успешной женщины.

«Наверное, у успешной женщины должна быть харизма, изюминка, потому что успех бывает разный. Для кого-то это карьера, для других дети. В любом случае, женщина, которая имеет стержень, жизненную позицию, при чем независимо от общественного мнения, она по-настоящему сильная», — считает Карина.

Она отметила, что для нее яркий пример успешной женщины — Ксения Собчак, Оксана Федорова, Екатерина Андреева, Ирина Хакамада и Анджелина Джоли.

Также Мишулина похвасталась своими достижениями. «Мы стали снимать вайны с Таней Герман в Instagram и они начинают пользоваться успехом», — призналась актриса. Ко всему прочему, она снялась в сериале «Жуки». Девушка призналась, что очень хочет получать больше драматических ролей. И, конечно, она подчеркнула, что у нее подрастают двое детей. От первого мужа есть дочь Кристина, и еще одна — от второго мужа. Сейчас артистка состоит в третьем браке.

Карина Мишулина и Таня Герман
Карина Мишулина и Таня Герман. фото: Лика Брагина

«Старшая у меня занимается танцами, языком усиленно занимается и метит в журналистки. Очень хочет стать журналисткой. Дай бог, чтобы сложилось. А младшая имеет блог на YouTube и „Тик-Токе“ проводит эфиры, потом все сама монтирует, учит играть в Roblox. В общем, девчонка очень активная и меня радует, что она очень артистичная. И да, мне бы хотелось, чтобы кто-то их них продолжил династию, стал актрисой», — поделилась Мишулина.

Она также не стала скрывать, что за проверку домашних заданий в их семье отвечает ее супруг Иван Коробков.

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Звездные детиКарина Мишулинароссийские актрисы
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Мишулина хочет, чтобы ее дети продолжили актерскую династию
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