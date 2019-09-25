Каменских похвасталась загорелым телом в бикини на отдыхе с Потапом

Настя Каменских весной вышла замуж за своего коллегу и продюсера Потапа. Пара долго скрывала свои отношения. Затем они были счастливы поделиться своей радостью, поэтому устроили пышный праздник. Летом влюбленные то отдыхали на курортах, то гастролировали. При этом певица успевала еще и сниматься в телепроектах. Став замужней женщиной, она не прекратила дразнить поклонников пикантными фото.

Этой осенью Каменских вырвалась на несколько дней, чтобы отдохнуть с возлюбленным. Они приехали на море с Потапом. Первым делом артистка опубликовала снимок, сделанный на балконе отеля. Она встала в откровенную позу, повернувшись спиной к камере. Девушка, облаченная в черное мини-бикини, продемонстрировала стройные ноги. Как известно, Настя много тренируется, каждое утро бегает, чтобы оставаться в форме.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Они одарили певицу комплиментами. «Ты чудо природы!», «Идеальная фигура», «Исхудала», «Потап — хороший фотограф», «Шикарно выглядишь», «Роскошная фигура», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что не так давно Каменских увлеклась йогой. Ей очень понравились расслабляющие физически и духовно занятия. Она призналась, что благодаря йоге пытается избавиться от болей в спине.

А вот поклонники ждут, что певица вскоре должна забеременеть. Они уверены, что скоро она захочет стать мамой и родить Потапу ребенка, хотя у ее мужа есть наследник — сын Андрей.

А вам нравится фигура певицы?