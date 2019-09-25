Эксперименты позади: Шарлиз Терон вновь вернулась к блонду

Похоже, Шарлиз Терон решила регулярно удивлять своих поклонников. Совсем недавно актриса поразила фанатов, перекрасив волосы в темный цвет. Не успели люди привыкнуть к новому образу звезды, как она снова сменила имидж.

Журналисты увидели Терон на одной из улиц Нью-Йорка. Она прогуливалась в желтом жакете и черных брюках. Цвет волос ее снова стал светлым. К тому же, актриса изменила стрижку. Теперь она носит «горшок».

За свою карьеру 44-летняя Шарлиз Терон уже много раз кардинально меняла имидж. За годы успешной карьеры она успела побывать и блондинкой, и шатенкой, и брюнеткой. А волосы актриса то отращивала до плеч, то вовсе стригла очень коротко.