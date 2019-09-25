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«Жаль Микеллу»: Лобода помогала дочери Алсу после шоу «Голос. Дети»

При этом певица поддержала и других участников конкурса.

«Жаль Микеллу»: Лобода помогала дочери Алсу после шоу «Голос. Дети»
Светлана Лобода, скриншот шоу "Осторожно, Собчак"

Светлана Лобода в общении с Ксенией Собчак на ее YouTube-шоу рассказала, что долгое время поддерживала связь с Микеллой Абрамовой и до сих пор общается с Нино Чеснер.

Певица тяжело пережила случившееся на шоу «Голос. Дети». Напомним, выигрыш Микеллы Абрамовой был аннулирован. Победителями шоу признали всех финалистов. Среди них в том числе Валерия Кузакова, Ержан Максим и дочь Алсу.

Шоу "Осторожно, Собчак!" Фото
Шоу «Осторожно, Собчак!» Скриншот

Лобода сказала: «Мне жаль Микеллу». Певица долго поддерживала с ней связь, морально подбадривала ее. Правда, через других людей. С ее отцом Яном Абрамовым она после передачи не встречалась. Финал конкурса, когда организовали специальный выпуск и наградили всех финалистов (Микелла не пришла на него), Лобода назвала «максимально хорошим в этой ситуации».

Напомним, ранее мы писали о конфликте Лободы с Сергеем Лазаревым, с которым певица больше не желает разговаривать. После того, как артист прилюдно накричал на нее во время выступления на премии «Муз-ТВ», Светлана отписалась от него в Instagram и ждет извинений. Она уверена, что мужчина не должен себя так вести.

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«Жаль Микеллу»: Лобода помогала дочери Алсу после шоу «Голос. Дети»
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