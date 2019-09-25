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«Любимая мама»: дочь Брежневой опубликовала архивное фото с певицей

Соня Киперман давно живет самостоятельно, поэтому скучает по своей родительнице.

«Любимая мама»: дочь Брежневой опубликовала архивное фото с певицей
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вера Брежнева не любит говорить о личной жизни. В свое время она скрывала роман с Константином Меладзе. Они тайно поженились в Италии в 2015 году. К слову, этим летом именно там артистка вместе с семьей провела свой отпуск. У нее есть дочки от прошлых отношений. Девятилетняя Сара еще живет с ней и часто провожает ее на гастроли. А вот 18-летняя Соня Киперман перебралась жить в США, где теперь учится.

Иногда Вере удается вырваться из плотного рабочего графика и навестить наследницу, но сейчас она то и дело отправляется в командировки. А вот Соня после отдыха в Италии вернулась в Америку. Она не могла пропустить начало учебного года. Рядом с ней находится ее возлюбленный Мэтт. Но похоже, что девушка соскучилась по своим близким. На днях она опубликовала архивный снимок с мамой.

В кадре Брежнева запечатлена с дочкой, которая ее рассмешила и заставила зажмуриться. Эта фотосессия была сделана еще летом. «Любимая мама», — подписала она пост. Также Соня разместила фото со своей бабушкой, мамой певицы, Тамарой Галушкой. Вскоре на пост студентки отреагировала Вера. «И я скучаю сильно», — заявила одна. А поклонникам осталось лишь насладиться редкими семейными фото.

«Такие малышки. Милые красотки», «Я не могу. Такие хорошие пупсы», «Как хорошо видеть, что дочь и мама любят друг друга», «Шикарная», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Константина Меладзе тоже есть дети от первой жены Яны Сумм. Две дочери Алиса и Лия, а также сын Валерий, который, к сожалению, страдает аутизмом.

 

мама и дочка брежневой. фото
Соня с бабушкой. фото: instagram.com/sonyaxkiperman/

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Вера БрежневаЗвездные детизвездные семьиСоня Киперман
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«Любимая мама»: дочь Брежневой опубликовала архивное фото с певицей
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