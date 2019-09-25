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Читатели Teleprogramma.pro одобрили скрытность семьи Заворотнюк

Наш портал провел анонимный опрос на тему, имеют ли право хранить молчание родные тяжелобольной актрисы.

Читатели Teleprogramma.pro одобрили скрытность семьи Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк остается в больнице. Фото: globallookpress

Пока поклонники Анастасии Заворотнюк теряются в догадках о ее состоянии, семья артистки и ее представители продолжают воздерживаться от контактов с журналистами. По неофициальным данным, у актрисы рак мозга. Медики посчитали глиобластому неоперабельной и даже прекратили противоопухолевую терапию.

Многие хотели бы получить информацию о том, что происходит со звездой «Моей прекрасной няни», из первых уст. Другие же уверены, что родные Анастасии имеют полное право хранить молчание. Мы решили выяснить у наших читателей, что они думают на этот счет.

По итогам опроса портала Teleprogramma.pro выяснилось, что общественность относится с пониманием к позиции родных Заворотнюк. Ответ «Это семейные дела, мы не вправе их осуждать» выбрали почти 66,4% участников исследования.

Меньше всего оказалось тех, кто уверен: публичные люди просто обязаны держать поклонников в курсе в подобных ситуациях. Эту позицию поддержали 8,6% респондентов.

При этом четверть опрошенных заняли нейтральную позицию. 25% читателей портала считают, что семье Анастасии стоило бы рассказывать прессе хоть что-то. Иначе закономерно появляется множество слухов и домыслов, которые могут совсем не соответствовать действительности.

Напомним, согласно последним сообщениям СМИ, накануне в больницу к Анастасии Заворотнюк вызвали нотариуса. Юрист привез на подпись актрисе пакет документов. Возможно, она подписала завещание. Так или иначе, это означает, что она находится «в здравом уме и твердой памяти».

Анастасия Заворотнюк на съемках сериала. Фото: globallookpress
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Читатели Teleprogramma.pro одобрили скрытность семьи Заворотнюк
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