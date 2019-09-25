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«Не бит, не крашен»: участник «Битвы экстрасенсов» нашел череп для Толкалиной

Актрисе понадобился необычный реквизит для спектакля «Мастер и Маргарита».

«Не бит, не крашен»: участник «Битвы экстрасенсов» нашел череп для Толкалиной
Намтар Энзигаль. Фото: instagram.com/namtarenzigall/

Прочитав на сайте Teleprogramma.pro о том, что актриса Любовь Толкалина ищет череп для спектакля «Мастер и Маргарита» (прежний керамический реквизит сломался в дороге), бывший участник «Битвы экстрасенсов» Намтар Энзигаль предложил артистке поделиться настоящим черепом из своей коллекции.

«Не бит, не крашен, Булгакова любит. Но к повреждениям и небрежному отношению категорически негативно относится», — написал экстрасенс в Instagram.

Мужчина отметил, что череп, которым он может поделиться, это не тот, что он держит в руках на большинстве своих фотографий, но похожий. Правда, у сотрудников аэропорта при перевозке подобного предмета могут возникнуть неудобные вопросы, заранее предупредил Намтар.

Напомним, после участия в «Битве экстрасенсов» Энзигаль, позиционирующий себя как демонолог и некромант, снимался в перезапуске шоу «Последний герой». Сейчас он ведет блог о магии и эзотерике.

А вы верите в силы участников «Битвы экстрасенсов»?

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Тэги:

«Битва экстрасенсов»Любовь ТолкалинаНамтар Энзигальреквизит
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«Не бит, не крашен»: участник «Битвы экстрасенсов» нашел череп для Толкалиной
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