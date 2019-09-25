Рудова впервые за долгое время сменила цвет волос

Наталья Рудова не может жить без моря и солнца, поэтому часто путешествует. В соцсетях она публикует фото то в мини-бикини, то в облегающих платьях. При этом актриса не считает свою фигуру идеальной. Наоборот, она часто жалуется, что поправилась из-за приступов обжорства. Недавно девушку даже заподозрили в беременности, но она опровергла слухи, заявив, что просто «жирная».

Однако поклонники считают, что Рудова обладает красотой и обаянием. Они следят за тем, что она надевает, какой косметикой пользуется и что любит смотреть или читать. На днях актриса впервые за долгое время решила изменить прическу. Она носила длинные светлые волосы, но на этот раз решила их укоротить, оставив длину чуть ниже плеч. Также Наталья выбрала актуальный цвет, покрасив локоны в пшеничный оттенок с розовым отливом.

Поклонники в свою очередь отметили, что такой имидж очень идет артистке. Многие заверили, что 36-летняя звезда сериала «Татьянин день» даже стала выглядеть моложе с обновленной стрижкой. А вот мысли самой Рудовой заняты переездом. Она никак не может обустроиться в новой квартире, так как еще не всю мебель привезли.

«Когда в твоей квартире разгром из-за того, что доезжают шкафы, а тебе хотелось бы так, как на фото… Море… Солнце… Пляж… Песок… и тишинаааа…» — пожаловалась актриса ранее.

А вам понравилась новая прическа звезды?