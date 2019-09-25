Софи Тернер назвала съемки в «Игре престолов» лучшим временем в жизни

Актриса чувствует себя такой же царственной, как Санса.

После триумфа «Игры престолов» на церемонии «Эмми» в Америке актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, сделала пост в Instagram.

«Ну… Мы выиграли лучшую драму (номинация «Лучший драматический сериал». — прим. авт.). Какой невероятный способ попрощаться с лучшими десятью годами моей жизни» — написала 23-летняя девушка.

Она поблагодарила своего стилиста за то, что я всегда чувствует себя такой же царственной, как Санса. Речь идет о том, как шикарно актриса выглядела на торжественной церемонии. Хотя, действительно, царственно она выглядит на всех своих фотографиях. Вероятно, это еще один подарок молодой артистке от звездной роли. Первый был — мировая слава в самом начале карьеры.

Напомним, Софи блистала в «Игре престолов» с 2011 года. В первом сезоне фентезийной саги актрисе было 14-15 лет. В итоге сериал получил 10 статуэток «Эмми», в том числе и самую главную — за лучшее драматическое шоу.

А какая у вас любимая сцена с Сансой в «Игре престолов»?