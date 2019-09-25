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Волочкова пожалела людей, занимающихся нелюбимым делом

У самой балерины с этим всё в порядке.

Волочкова пожалела людей, занимающихся нелюбимым делом
Анастасия Волочкова пожалела людей, живущих без призвания. Фото: Komsomolskaya Pravda

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками в Instagram своим творческим вдохновением. Артистка написала, что бесконечно предана своей профессии, которой занимается с пяти лет. Сейчас она счастлива реализации своей мечты и готовит еще много интересных проектов. При этом танцовщица пожалела людей, у которых в карьере не всё так прекрасно, как у нее.

«Я часто встречаю людей, которые признаются в том, что занимаются вовсе не тем, чем хотелось бы… Искренне жаль. Но так бывает… Нельзя за это осуждать…» — поделилась Анастасия.

Балерина спросила у своих подписчиков, занимаются ли они любимым делом, и пообещала, по возможности, ответить тем, кто расскажет о себе в комментариях.

Напомним, артистка настолько предана балету, что не прекращала заниматься им, даже когда была беременна. Об этом она призналась недавно, отмечая день рождения дочери.

А вы занимаетесь любимым делом или прозябаете на надоевшей работе?

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Волочкова пожалела людей, занимающихся нелюбимым делом
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