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Любовь Толкалина удивила признанием о поиске черепа в Москве

Необычный реквизит нужен актрисе для спектакля «Мастер и Маргарита».

Любовь Толкалина удивила признанием о поиске черепа в Москве
Любовь Толкалина ищет новый череп. Фото: Komsomolskaya Pravda

Актриса Любовь Толкалина обратилась к своим подписчикам в Instagram с необычной просьбой. Женщине потребовалась информация, где в Москве можно раздобыть крепкий и красивый череп. Сувенир с того света понадобился артистке для спектакля «Мастер и Маргарита». Она рассказала, что всегда покупает керамического «Йорика» в театре «Глобус» в Лондоне, но каждый раз эта хрупкая вещь разбивается при определенных обстоятельствах.

«Сегодня я в очередной раз тяжело переживаю гибель этого керамического изделия… Русские дороги, понимаете ли…» — поделилась актриса с подписчиками.

Отметим, что для поста Любовь выбрала фото, на котором она изображена сидящей с черепом на подоконнике, при этом наготу 41-летней артистки прикрывает только ванное полотенце.

Напомним, Толкалина играет Маргариту в булгаковской постановке с 2003 года. Кроме ролей в театре на ее счету десятки телесериалов, в том числе «Евлампия Романова», «Жуков» и «Девочки не сдаются».

А вы бы могли помочь актрисе с такой просьбой?

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Любовь ТолкалинаМастер и МаргаритамистикаМосквареквизит
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Любовь Толкалина удивила признанием о поиске черепа в Москве
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