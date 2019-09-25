Джанабаева назвала естественной ситуацией уход от Константина Меладзе

Певица Альбина Джанабаева в эфире шоу Рамблер/live объяснила, почему ушла от продюсера Константина Меладзе, который помогал ей на протяжении долгих лет в творческой карьере.
«Константин Меладзе являлся продюсером, когда я участвовала в группе «ВИА Гра». После того, как я ушла и начала свою сольную карьеру Константин всегда был где-то рядом и неподалеку. Я обращалась за советами, с вопросами. Все это, конечно, было. Под крылом Меладзе находятся артисты, которым Константин пишет музыку и песни. В какой-то момент у меня появилась своя команда. С февраля 2018 года я все свои дела начала вести отдельно», — заявила Альбина Джанабаева.
Певица отметила, что отчислилась от продюсера номинально. Она считает, что это был естественный процесс. «Эта ситуация сложилась давно. Состоялся формальный разговор. Никто у нас никого не держал. У нас ведь родственные отношения. Я доверяю Косте. Доказала, что я артист, который хочет развиваться», — заметила Альбина Джанабаева.
Она добавила, что Константин Меладзе всегда помогал ей с аранжировками ее композиций. Они остались в прекрасных отношениях.