ЗВЕЗДЫ

Собчак выяснила настоящую фамилию старшей дочери Лободы

Оказывается, отец девочки известен под псевдонимом.

Собчак выяснила настоящую фамилию старшей дочери Лободы
Лобода, скриншот шоу "Осторожно, Собчак!"

Бывший гражданский муж Лободы танцор Андрей Царь, выступающий некогда в балете певицы, на самом деле имеет другую фамилию. Соответственно и его дочь от звезды поп-сцены тоже. Они оба Левандовские. Об этом Светлана рассказала на интервью у Ксении Собчак на ее YouTube-шоу.

«Какой интересный вопрос! Никто об этом не знает», – восхитилась Светлана, когда Собчак завела об этом разговор.

Кстати, Википедия, как и многие СМИ, считает, что Ева имеет фамилию Царь. Заявляя также, что фамилия ее бывшего возлюбленного при рождении Онищак.

Дочь Лободы. Фото
Дочь Лободы Ева на шоу «Осторожно, Собчак!»

Лобода также рассказала на шоу «Осторожно, Собчак!», что Ева находится на домашнем обучении. Но это не лишает ее общения со сверстниками, потому что она очень коммуникабельная. Певица выбрала такой способ обучения, потому что постоянно путешествует и не хочет быть привязанной к одному месту.

Напомним, ранее мы писали, как Собчак выяснила, что старшая дочь Лободы общается с ее предполагаемым возлюбленным Тиллем Линдеманном и даже получает от него дорогие подарки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения СобчакЛободаСветлана ЛободаСветлана Лобода и Тилль ЛиндеманнСветлана Лобода последние новостишоу "Осторожно Собчак"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак выяснила настоящую фамилию старшей дочери Лободы
Интересно?
Поделись с друзьями: