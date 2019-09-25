Собчак выяснила настоящую фамилию старшей дочери Лободы

Бывший гражданский муж Лободы танцор Андрей Царь, выступающий некогда в балете певицы, на самом деле имеет другую фамилию. Соответственно и его дочь от звезды поп-сцены тоже. Они оба Левандовские. Об этом Светлана рассказала на интервью у Ксении Собчак на ее YouTube-шоу.

«Какой интересный вопрос! Никто об этом не знает», – восхитилась Светлана, когда Собчак завела об этом разговор.

Кстати, Википедия, как и многие СМИ, считает, что Ева имеет фамилию Царь. Заявляя также, что фамилия ее бывшего возлюбленного при рождении Онищак.

Лобода также рассказала на шоу «Осторожно, Собчак!», что Ева находится на домашнем обучении. Но это не лишает ее общения со сверстниками, потому что она очень коммуникабельная. Певица выбрала такой способ обучения, потому что постоянно путешествует и не хочет быть привязанной к одному месту.

Напомним, ранее мы писали, как Собчак выяснила, что старшая дочь Лободы общается с ее предполагаемым возлюбленным Тиллем Линдеманном и даже получает от него дорогие подарки.