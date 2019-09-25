Возлюбленный покойной Цывиной увлекся дочерью известного астролога

В апреле этого года ушла из жизни Ирина Цывина. Полтора года она строила отношения с Денисом Сердюковым, который играл в фильме «Легенда № 17». Разница в возрасте в шесть лет не мешала им быть счастливыми, но вместе они не жили. Женщина даже забеременела от своего избранника, но не смогла выносить двойню. После выкидыша артистка находилась в депрессии. Близкие не ободряли выбор актрисы.

А теперь спустя несколько месяцев Сердюков пережил еще одну трагедию. Ушел из жизни его друг артист Александр Числов, у которого он долгие годы снимал комнату. Чтобы отвлечься, он отправился на фестиваль кино и театра «Амурская осень» в Благовещенск. Там молодой человек провел время с привлекательной девушкой. Оказалось, что ее зовут Анна. Она дочь известного астролога Тамары Глоба. К слову, ее родительница тоже приехала на фестиваль.

Анна по образованию юрист, но по профессии не работала. Она долгое время тоже составляла гороскопы. А окончив режиссерские курсы, девушка сняла короткометражку «Молодожены», где ее брат Богдан выступил продюсером. Ее она привезла на фестиваль. Гости заметили, что Денис один из вечеров провел с дочерью Глобы, а потом они уже не расставались и до конца фестиваля были вместе. Именно в Благовещенске он познакомился с Цывиной. Теперь, кажется, он только начал приходить в себя от потери.

К слову, Тамара не против, чтобы у ее дочери и Сердюкова произошел роман. «Если Аня встретит достойного человека и у них возникнут отношения, буду этому только рада! Особенно если поженятся», — улыбнулась Глоба-мать, когда журналист обратил ее внимание, что Денис как-то по-особому смотрит на ее наследницу. Добавим, что 38-летняя Анна еще ни разу не состояла в браке, об этом пишет EG.ru

А вы как считаете, из них может получиться пара?