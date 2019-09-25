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Старшая дочь Лободы показала амулет, который ей подарил Тилль Линдеманн

Ксения Собчак узнала у певицы множество фактов про ее предполагаемого возлюбленного.

Старшая дочь Лободы показала амулет, который ей подарил Тилль Линдеманн
Дочь Лободы и Собчак на шоу "Осторожно Собчак". Скриншот видео.

Ксения Собчак пообщалась со Светланой Лободой для собственного YouTube-канала. Певица показала ведущей квартиру, в которой она живет со своими дочерями. Она обставлена в минималистичном стиле и имеет доминирующий серый цвет.

Старшая дочь Ева, когда к ней зашла Собчак, лежала на кровати в своей комнате вместе со своей няней и читала книгу. По словам Лободы, девочка очень любит литературу.

Однако внимание Собчак привлекла не книга Евы, а кулон, который висел у нее на шее. «Это что, муха?» — спросила она у дочери Светланы. «Это пчела, амулет, мне его Тилль подарил», — добродушно ответил ребенок. Лобода явно смутилась ответом своей наследницы, а Собчак не стала скрывать радости от услышанного.

«Я, пожалуй, в детской останусь», — заявила Ксения.

Ева призналась, что носит этот амулет все время и ей очень нравится музыка группы «Rammstein». В ближайшее время она планирует сходить на концерт в Москве.

Шоу "Осторожно Собчак". Фото
Шоу «Осторожно Собчак», скриншот

Напомним, по слухам лидер группы Rammstein является отцом младшей дочери Лободы Тильды. Музыкантов, якобы, связывают романтические отношения, однако Светлана никак не комментирует отношения с ним из-за некоего контракта, о котором мы писали ранее.

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Старшая дочь Лободы показала амулет, который ей подарил Тилль Линдеманн
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