Старшая дочь Лободы показала амулет, который ей подарил Тилль Линдеманн

Ксения Собчак узнала у певицы множество фактов про ее предполагаемого возлюбленного.

Ксения Собчак пообщалась со Светланой Лободой для собственного YouTube-канала. Певица показала ведущей квартиру, в которой она живет со своими дочерями. Она обставлена в минималистичном стиле и имеет доминирующий серый цвет.

Старшая дочь Ева, когда к ней зашла Собчак, лежала на кровати в своей комнате вместе со своей няней и читала книгу. По словам Лободы, девочка очень любит литературу.

Однако внимание Собчак привлекла не книга Евы, а кулон, который висел у нее на шее. «Это что, муха?» — спросила она у дочери Светланы. «Это пчела, амулет, мне его Тилль подарил», — добродушно ответил ребенок. Лобода явно смутилась ответом своей наследницы, а Собчак не стала скрывать радости от услышанного.

«Я, пожалуй, в детской останусь», — заявила Ксения.

Ева призналась, что носит этот амулет все время и ей очень нравится музыка группы «Rammstein». В ближайшее время она планирует сходить на концерт в Москве.

Напомним, по слухам лидер группы Rammstein является отцом младшей дочери Лободы Тильды. Музыкантов, якобы, связывают романтические отношения, однако Светлана никак не комментирует отношения с ним из-за некоего контракта, о котором мы писали ранее.