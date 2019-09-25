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Редкое фото: Ким Кардашян показала, как выглядела до пластики

Модель поделилась кадром, на котором запечатлена в 18 лет.

Редкое фото: Ким Кардашян показала, как выглядела до пластики
Ким Кардашян. фото: globallookpress.com

Ким Кардашян прославилась благодаря реалити-шоу и своей нестандартной фигуре. Теперь девушка является одной из самых популярных и богатых персон в мире. Только на ее аккаунт в Instagram подписано 148 миллионов человек. При это девушка старается развиваться. Она выпускает собственную линию косметики, корректирующее белье, а еще учится в одной из юридических фирм Сан-Франциско.

Обычно слава сопровождается постоянной критикой и завистью. Вот и Ким постоянно подвергается осуждениям со стороны хейтеров, которые уверены, что она обладает эффектной внешностью из-за пластических операций. В прессу регулярно попадают архивные фото, на которых девушка запечатлена в начале карьеру. Сравнив их со свежими снимками становится ясно, что она увеличила бедра и грудь. Но на днях Кардашян сама опубликовала снимок, сделанный, когда ей было 18 лет.

В кадре она едет в машине в США в белой футболке и брюках. Будущая супруга Канье Уэста мило улыбается в камеру. Она уже тогда любила носить распущенные волосы, а вот макияжа на ее лице было немного — Ким накрасила ресницы и нанесла прозрачный блеск на губы. Модель также примерив несколько разноцветных фенечек, которые были популярны в 90-е.

«Простая жизнь… Мне здесь 18 лет. Мы тогда вместе с Хлои отправились на машине в Аризону», — вспомнила звезда.

Поклонники отметили, что даже до пластики у девушки была эффектная внешность. На фото видно, что ее лицо имеет красивый овал, губы пухлые, а волосы очень длинные. «Ким была так чертовски красива, естественна», «Теперь кукла, а была девушка с изюминкой», «Испортила себя, раньше была такая мила, но ведь так надо было себя всю перекроить», — стали комментировать пост подписчики.

А вы как считаете, стоило ли Кардашян делать пластику или лучше без нее?

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Редкое фото: Ким Кардашян показала, как выглядела до пластики
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