«Девчонки, держитесь!»: Гном Гномыч научился «делать бровями» 

Маленький Саша Плющенко вместе со своими звездными родителями недавно ходил по грибы. На тихую охоту семья выезжала в Ленинградскую область. В инстаграме Гном Гонмыча появилось видео, снятое его мамой во время возвращения семьи в Москву. За рулем дома на колесах — Евгений Плющенко, а мама и сын коротают время за беседой на кровати.

«Саша, покажи, как ты делаешь бровями» — попросила Яна.

Мальчик приподнимает челку, и хитро улыбаясь, поднимает брови вверх несколько раз. А потом повторяет это «на бис» по маминой просьбе, но уже не открывая лоб. Выглядит он при этом очень мило и забавно

«Это ты так делаешь, когда хочешь кого-то о чем-то попросить?» — «Да».

«Девчонки,держитесь», — подписала видео мама шестилетнего сердцееда.

Александр Плющенко растет спортсменом. Он пошел по стопам отца и ему приходится много заниматься, чтобы добиться серьезных успехов в фигурном катании. В этом году пользователи интересовались, почему Гном Гномыч не идет в первый класс, ведь он родился в январе. Мальчик ответил, что в школу пойдет, когда ему исполнится семь лет. А пока он занимается дома с репетиторами и уже вовсю готовится к школьной учебе. Напомним, что Саша уже сам зарабатывает деньги: выступает в ледовых шоу, снимается в рекламе.