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«Королева»: Симоньян сделала комплимент бывшей жене Кеосаяна

Алена Хмельницкая в дружеских отношениях с нынешней избранницей экс-супруга.

«Королева»: Симоньян сделала комплимент бывшей жене Кеосаяна
Алена Хмельницкая (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Алена Хмельницкая опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры, представ перед объективом фотокамеры в дизайнерском вечернем платье в пол. Экс-супруга Тиграна Кеосаяна выбрала для выхода в свет силуэтное платье, отдав предпочтение стилю total black. По словам актрисы, она осталась довольна своим нарядом.

«Буду выкладывать фотографии долго и медленно… Эти моменты хочется смаковать», — отметила Алена.

Примечательно, что свежие снимки Хмельницкой не оставила без внимания и нынешняя возлюбленная Тиграна Кеосаяна журналистка Маргарита Симоньян. Ни для кого не секрет, что бывшая жена режиссера с легкостью нашла общий язык с Симоньян. Хмельницкая уже высказывалась о дружбе с избранницей бывшего мужа, заявляя, что считает Маргариту умной женщиной.

Маргарита Симоньян сделала комплимент Алене Хмельницкой (Фото: Instagram.com/alxmel)

К слову, оценивая снимки Хмельницкой, журналистка сделала Алена комплимент.

«Королева!» — обратилась к актрисе Симоньян.

Напомним, что от Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая родила двоих дочерей — старшей Александре в сентябре исполнилось 25 лет, а младшей Ксении девять лет.

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Тэги:

Алена ХмельницкаяЗвездный стильмода и стильТигран Кеосаян
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«Королева»: Симоньян сделала комплимент бывшей жене Кеосаяна
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