«Королева»: Симоньян сделала комплимент бывшей жене Кеосаяна

48-летняя Алена Хмельницкая опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры, представ перед объективом фотокамеры в дизайнерском вечернем платье в пол. Экс-супруга Тиграна Кеосаяна выбрала для выхода в свет силуэтное платье, отдав предпочтение стилю total black. По словам актрисы, она осталась довольна своим нарядом.

«Буду выкладывать фотографии долго и медленно… Эти моменты хочется смаковать», — отметила Алена.

больше по теме Хмельницкая подобрала к горчичному платью фиолетовые колготки Экс-супруга Тиграна Кеосаяна приняла участие в новой фотосессии.

Примечательно, что свежие снимки Хмельницкой не оставила без внимания и нынешняя возлюбленная Тиграна Кеосаяна журналистка Маргарита Симоньян. Ни для кого не секрет, что бывшая жена режиссера с легкостью нашла общий язык с Симоньян. Хмельницкая уже высказывалась о дружбе с избранницей бывшего мужа, заявляя, что считает Маргариту умной женщиной.

К слову, оценивая снимки Хмельницкой, журналистка сделала Алена комплимент.

«Королева!» — обратилась к актрисе Симоньян.

Напомним, что от Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая родила двоих дочерей — старшей Александре в сентябре исполнилось 25 лет, а младшей Ксении девять лет.