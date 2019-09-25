Шукшина показала «любимый снимок» мамы в день ее рождения

Мария Шукшина поздравила маму с днем рождения. 25 сентября свое 81-летие отмечает народная артиста РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. На личной страничке в Instagram экс-ведущая программы «Жди меня» опубликовала фото из семейного архива, показав ретро-снимок, на котором вдова покойного Василия Шукшина запечатлена еще в юности.

«Моя любимая мамина фотография… С днем рождения, родная! Дай Бог тебе здоровья и силушек все выдержать, все вытерпеть… И многая лета!» — обратилась к Лидии Николаевне ее средняя дочь.

Напомним, что от первого мужа Вячеслава Воронина народная артистка РСФСР родила дочь Анастасию, а в браке с Шукшиным на свет появились: Мария и Ольга. В ноябре прошлого года стало известно о том, что Лидия Николаевна вышла замуж за музыкального продюсера Бари Алибасова. После свадьбы актриса вместе с мужем побывала в Финляндии, там у Федосеевой-Шукшиной есть своя недвижимость. Супруга Бари Каримовича редко дает интервью. Однако сам шоумен признался, что именно Лидия Николаевна находилась рядом с ним, когда он попал в больницу с отравлением. Актриса делала все возможное для того, чтобы ее муж поправился и вернулся к нормальной жизни.