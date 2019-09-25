«Жизнь – сложная штука»: Рудковская высказалась об ошибках Билана

Продюсер Яна Рудковская высказалась об ошибках своего подопечного музыканта Димы Билана. Напомним, что певец вышел пьяным на сцену на Дне города в Самаре. Из-за этого после концерта в его адрес было много критики.

Сам Дима Билан пообещал исправиться. В Instagram он в очередной раз напомнил, что 29 сентября ждет всех в Самаре на своем бесплатном выступлении. «Я всех вас буду очень рад видеть. При любой погоде, ибо всегда солидарен со своим зрителем и если вдруг будет дождь — буду под дождем с вами, как я всегда делаю, подчеркивая что мы глобально все равно одно целое и я не скуплюсь в этом смысле на эмоции. Буду таким же как вы!» — заявил Дима Билан.

Пообещал Билан заехать и в детскую поликлинику, для которой купил новое медицинское оборудование. Он отметил, что если человек хочет измениться к лучшему, то должен начать с самого себя. Этим он сейчас и занимается.

Под постом Билана отметилась продюсер Яна Рудковская. «Жизнь — сложная штука, но ты даже, совершая ошибки, всегда исправляешь их с честью и достоинством!» — заявила она.