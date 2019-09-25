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«Жизнь – сложная штука»: Рудковская высказалась об ошибках Билана

По словам продюсера, она не сомневается, что музыкант сделает правильные выводы.

«Жизнь – сложная штука»: Рудковская высказалась об ошибках Билана
Рудковская считает, что Билан исправится после Самары/globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская высказалась об ошибках своего подопечного музыканта Димы Билана. Напомним, что певец вышел пьяным на сцену на Дне города в Самаре. Из-за этого после концерта в его адрес было много критики.

Дима Билан. Фото
Рудковская поддержала Билана/https://www.instagram.com/bilanofficial/

Сам Дима Билан пообещал исправиться. В Instagram он в очередной раз напомнил, что 29 сентября ждет всех в Самаре на своем бесплатном выступлении. «Я всех вас буду очень рад видеть. При любой погоде, ибо всегда солидарен со своим зрителем и если вдруг будет дождь — буду под дождем с вами, как я всегда делаю, подчеркивая что мы глобально все равно одно целое и я не скуплюсь в этом смысле на эмоции. Буду таким же как вы!» — заявил Дима Билан.

Пообещал Билан заехать и в детскую поликлинику, для которой купил новое медицинское оборудование. Он отметил, что если человек хочет измениться к лучшему, то должен начать с самого себя. Этим он сейчас и занимается.

Под постом Билана отметилась продюсер Яна Рудковская. «Жизнь — сложная штука, но ты даже, совершая ошибки, всегда исправляешь их с честью и достоинством!» — заявила она.

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Дима БиланСамараЯна Рудковская
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«Жизнь – сложная штука»: Рудковская высказалась об ошибках Билана
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