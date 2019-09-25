ЗВЕЗДЫ

Бледанс позвала пожаловавшуюся на усталость Орлову на Алтай

Экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что из-за наряженного графика она не может найти время на себя саму.

Бледанс позвала пожаловавшуюся на усталость Орлову на Алтай
Ольга Орлова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ольга Орлова поделилась с подписчиками личными переживаниями. Экс-солистка группы «Блестящие» решила посоветоваться с верными почитателями, рассказав о том, что из-за плотного съёмочного графика и постоянной занятости она не может найти время для себя.

«А вы умеете заботиться о себе?! Если да, то как вы это делаете?! Я вдруг поняла, что давно не уделяла себе внимание, не баловала себя. Каждый день работа, куча дел и хлопот… Как бы так научиться не забывать про себя, при этом не выпадая из рабочего ритма?!» — задалась вопросом знаменитость.

Примечательно, что слова Орловой привлекли внимание ведущей программы «Человек-невидимка» Эвелины Бледанс. Светская львица посоветовала Ольге отправиться на Алтай для поддержания жизненного тонуса.

«Надо выпадать! Айда на Алтай!» — обратилась к певице Бледанс.

К слову, незапланированный отпуск устроила себе и выпускница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова. Исполнительница проводит сентябрьские каникулы на Мальдивах. В недавнем интервью артистка призналась, что не занимается накопительством, предпочитая тратить заработанные деньги на интересные поездки, отдых и семью.

Свой свежий пост Ольга Орлова сопроводила понравившимся снимком из импровизированной фотосессии. В кадре ведущая проекта «Дом-2» предстала в облегающем платье-футляре и остроносых туфлях-лодочках бежевого оттенка. По словам певицы, она тщательно следит за своим имиджем, отдавая предпочтение элегантным нарядам.

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Тэги:

Звездный стильОльга ОрловаЭвелина Блёданс
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Бледанс позвала пожаловавшуюся на усталость Орлову на Алтай
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